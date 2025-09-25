Le parole di Sinner dopo la vittoria all'esordio a Pechino su Cilic: "È stata una buona prestazione, mi sono preparato al meglio e sono arrivato presto qui. Affrontare Cilic è sempre difficile, ottenere il break sul suo servizio all'inizio mi ha dato molta fiducia". E sui progressi al servizio: "In questo momento sto pensando molto al servizio, a volte sono un po' lento ma spero che diventi sempre più automatico. Per il 90% si tratta di continuare a fare quello che sto facendo e per il 10% variare un po'".