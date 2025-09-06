Sinner e gli asciugamani agli US Open: cos'è successo. VIDEO

Curioso quanto accaduto durante la semifinale degli US Open tra Sinner e Auger-Aliassime. Già nel primo set, dopo pochi game, Jannik si accorge che la dotazione di teli -di colore blu- non fa il proprio dovere. Gli asciugamani...non asciugano, almeno non come vorrebbe il numero uno del mondo: Sinner infatti chiede di averne altri ai suoi due coach Vagnozzi e Cahill, che gliene lanciano in campo altri (di colore bianco) e glieli fanno recapitare. Qualche minuto dopo, le telecamere inquadrano l'osteopata di Sinner, Andrea Cipolla, in tribuna con una maxi fornitura di asciugamani bianchi .