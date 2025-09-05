Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Tennis
Sinner: il warm up prima della sfida con Auger-Aliassime
00:01:42 min
|
1 ora fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Jannik prova i colpi prima della semifinale allo Us Open.
Mostra Descrizione
tennis
Us Open, Sinner conclude il warm up: l'affetto del pubblico
00:00:25 min
| 49 minuti fa
pubblicità
tennis
Siniakova/Townsend-Dabrowski/Routliffe: highlights US Open
00:03:04 min
| 2 ore fa
tennis
Djokovic entra in campo per il warm up, boato del pubblico
00:00:32 min
| 4 ore fa
tennis
Alcaraz-Djokovic, le ultime news verso la semifinale
00:02:22 min
| 5 ore fa
tennis
Alcaraz, il warm up allo US Open prima di Djokovic
00:01:28 min
| 5 ore fa
tennis
Cresce attesa per semifinali US Open: le news da New York
00:02:36 min
| 7 ore fa
tennis
US Open, oggi in campo per le semifinali
00:00:48 min
| 13 ore fa
tennis
US Open, i migliori 5 colpi delle semifinali femminili
00:02:18 min
| 12 ore fa
tennis
Sabalenka-Pegula: highlights US Open
00:02:38 min
| 15 ore fa
tennis
Cash/Tracy-Granollers/Zeballos: highlights US Open
00:02:46 min
| 15 ore fa
tennis
Bhambri/Venus-Salisbury/Skupski: highlights US Open
00:03:06 min
| 15 ore fa
tennis
Fognini su Armani: "Onorato di aver indossato il suo nome"
00:04:01 min
| 1 giorno fa
tennis
Us Open, Sinner conclude il warm up: l'affetto del pubblico
00:00:25 min
| 49 minuti fa
tennis
Siniakova/Townsend-Dabrowski/Routliffe: highlights US Open
00:03:04 min
| 2 ore fa
tennis
Djokovic entra in campo per il warm up, boato del pubblico
00:00:32 min
| 4 ore fa
tennis
Alcaraz-Djokovic, le ultime news verso la semifinale
00:02:22 min
| 5 ore fa
tennis
Alcaraz, il warm up allo US Open prima di Djokovic
00:01:28 min
| 5 ore fa
tennis
Cresce attesa per semifinali US Open: le news da New York
00:02:36 min
| 7 ore fa
tennis
US Open, oggi in campo per le semifinali
00:00:48 min
| 13 ore fa
tennis
US Open, i migliori 5 colpi delle semifinali femminili
00:02:18 min
| 12 ore fa
tennis
Sabalenka-Pegula: highlights US Open
00:02:38 min
| 15 ore fa
tennis
Cash/Tracy-Granollers/Zeballos: highlights US Open
00:02:46 min
| 15 ore fa
tennis
Bhambri/Venus-Salisbury/Skupski: highlights US Open
00:03:06 min
| 15 ore fa
tennis
Fognini su Armani: "Onorato di aver indossato il suo nome"
00:04:01 min
| 1 giorno fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
La precisione fa la differenza: Internazionali d'Italia 2025
12 video
|
Tennis
Sinner, tutti i video
50+ video
|
Tennis
Happy moments Atp Finals
6 video
|
Tennis
pubblicità