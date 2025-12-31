Sinner: "2025 anno di grandi insegnamenti"

00:00:42 min
|
6 giorni fa

In un video pubblicato sui social in cui ripercorre la sua straordinaria stagione, Jannik Sinner ha voluto fare gli auguri di buon anno salutando così il 2025: "Ragazzi, che anno è stato. Alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare. Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. Ci vediamo presto in campo".

ERROR! MCH_COCCIARETTO_PARKS_AUCKLANDERROR! MCH_COCCIARETTO_PARKS_AUCKLAND
tennis
Wta Auckland, Cocciaretto al 2° turno: battuta Parks
00:00:38 min
| 13 ore fa
pubblicità
HL DIMITROV-CARRENO BUSTA 1T ATP 250 BRISBANE_1240006HL DIMITROV-CARRENO BUSTA 1T ATP 250 BRISBANE_1240006
tennis
Dimitrov-Carreno Busta: highlights Atp Brisbane
00:01:55 min
| 13 ore fa
HL KYRGIOS-KOVACEVIC 1T ATP BRISBANE_4729828HL KYRGIOS-KOVACEVIC 1T ATP BRISBANE_4729828
tennis
Kyrgios-Kovacevic: highlights Atp Brisbane
00:01:48 min
| 14 ore fa
HL MEDVEDEV-FUCSOVICS 1T ATP 250 BRISBANE_4315406HL MEDVEDEV-FUCSOVICS 1T ATP 250 BRISBANE_4315406
tennis
Medvedev-Fucsovics: highlights Atp Brisbane
00:01:48 min
| 1 giorno fa
MCH KOKKINAKIS-KYRGIOS vs EBDEN-RAM 1T DOPPIO ATP 250 BRISBANE_1057908MCH KOKKINAKIS-KYRGIOS vs EBDEN-RAM 1T DOPPIO ATP 250 BRISBANE_1057908
tennis
Atp Brisbane, Kyrgios/Kokkinakis battono Ebden/Ram
00:00:40 min
| 2 giorni fa
HL VUKIC-TIAFOE 1T ATP 250 BRISBANE_0230623HL VUKIC-TIAFOE 1T ATP 250 BRISBANE_0230623
tennis
Vukic-Tiafoe highlights Atp Brisbane
00:01:45 min
| 2 giorni fa
SRV WEEK 1 TENNIS 2026_4456691SRV WEEK 1 TENNIS 2026_4456691
tennis
La settimana del tennis: tutti gli appuntamenti
00:01:38 min
| 3 giorni fa
ERROR! SN967212ERROR! SN967212
tennis
La sfida Sinner-Alcaraz riparte da Seul, live su Sky
00:01:02 min
| 4 giorni fa
sinner golf allenamento videosinner golf allenamento video
tennis
Sinner, allenamento a golf e sorrisi: "Questione di testa"
00:00:19 min
| 22 giorni fa
sinner-halep-allenamento-dubai-videosinner-halep-allenamento-dubai-video
tennis
Sinner, allenamento a Dubai con Simona Halep
00:00:31 min
| 27 giorni fa
ERROR! SN850187ERROR! SN850187
tennis
Pietrangeli racconta la vittoria contro Laver a Roma nel '61
00:01:40 min
| 1 mese fa
ERROR! SN206094ERROR! SN206094
tennis
Pietrangeli e Lea Pericoli: "Noi giocavamo per il pubblico"
00:01:21 min
| 1 mese fa
ERROR! MCH_COCCIARETTO_PARKS_AUCKLANDERROR! MCH_COCCIARETTO_PARKS_AUCKLAND
tennis
Wta Auckland, Cocciaretto al 2° turno: battuta Parks
00:00:38 min
| 13 ore fa
HL DIMITROV-CARRENO BUSTA 1T ATP 250 BRISBANE_1240006HL DIMITROV-CARRENO BUSTA 1T ATP 250 BRISBANE_1240006
tennis
Dimitrov-Carreno Busta: highlights Atp Brisbane
00:01:55 min
| 13 ore fa
HL KYRGIOS-KOVACEVIC 1T ATP BRISBANE_4729828HL KYRGIOS-KOVACEVIC 1T ATP BRISBANE_4729828
tennis
Kyrgios-Kovacevic: highlights Atp Brisbane
00:01:48 min
| 14 ore fa
HL MEDVEDEV-FUCSOVICS 1T ATP 250 BRISBANE_4315406HL MEDVEDEV-FUCSOVICS 1T ATP 250 BRISBANE_4315406
tennis
Medvedev-Fucsovics: highlights Atp Brisbane
00:01:48 min
| 1 giorno fa
MCH KOKKINAKIS-KYRGIOS vs EBDEN-RAM 1T DOPPIO ATP 250 BRISBANE_1057908MCH KOKKINAKIS-KYRGIOS vs EBDEN-RAM 1T DOPPIO ATP 250 BRISBANE_1057908
tennis
Atp Brisbane, Kyrgios/Kokkinakis battono Ebden/Ram
00:00:40 min
| 2 giorni fa
HL VUKIC-TIAFOE 1T ATP 250 BRISBANE_0230623HL VUKIC-TIAFOE 1T ATP 250 BRISBANE_0230623
tennis
Vukic-Tiafoe highlights Atp Brisbane
00:01:45 min
| 2 giorni fa
SRV WEEK 1 TENNIS 2026_4456691SRV WEEK 1 TENNIS 2026_4456691
tennis
La settimana del tennis: tutti gli appuntamenti
00:01:38 min
| 3 giorni fa
ERROR! SN967212ERROR! SN967212
tennis
La sfida Sinner-Alcaraz riparte da Seul, live su Sky
00:01:02 min
| 4 giorni fa
sinner golf allenamento videosinner golf allenamento video
tennis
Sinner, allenamento a golf e sorrisi: "Questione di testa"
00:00:19 min
| 22 giorni fa
sinner-halep-allenamento-dubai-videosinner-halep-allenamento-dubai-video
tennis
Sinner, allenamento a Dubai con Simona Halep
00:00:31 min
| 27 giorni fa
ERROR! SN850187ERROR! SN850187
tennis
Pietrangeli racconta la vittoria contro Laver a Roma nel '61
00:01:40 min
| 1 mese fa
ERROR! SN206094ERROR! SN206094
tennis
Pietrangeli e Lea Pericoli: "Noi giocavamo per il pubblico"
00:01:21 min
| 1 mese fa
Playlist di tendenza
pubblicità