Bublik: "Sinner? Generato dall'intelligenza artificiale"

00:00:30 min
|
3 ore fa

Dominio totale di Jannik Sinner, che ha staccato il pass per i quarti di finale degli US Open con una prestazione travolgente. L'azzurro ha impiegato appena un'ora e 21 minuti per liquidare Alexander Bublik con un triplo 6-1. Una risposta perfetta alla sconfitta subita a Halle, ma soprattutto una dimostrazione di forza che lascia poco spazio ai dubbi. Lo stesso Bublik, prima del match, aveva scherzato (ma non troppo) in questo modo: "È come se fosse stato generato dall'intelligenza artificiale". Dopo la partita, sotto al post ufficiale degli US Open, il kazako ha commentato con due lettere che dicono tutto: "AI". Un commento che riporta a Miami 2021, quando Sinner si impose per 7-6 6-4 e Bublik, alla stretta di mano, aveva detto: "Ma sei umano? Non sei umano, dai. Hai 15 anni e giochi così...".

allenamento musettiallenamento musetti
tennis
Musetti, allenamento alla vigilia del derby con Sinner
00:00:45 min
| 1 ora fa
HL QF US OPEN PEGULA-KREJCIKOVA_4435464HL QF US OPEN PEGULA-KREJCIKOVA_4435464
tennis
Pegula-Krejcikova: highlights US Open
00:02:04 min
| 2 ore fa
MCH ALL ALCARAZMCH ALL ALCARAZ
tennis
US Open, Alcaraz si allena per la sfida con Lehecka
00:01:30 min
| 4 ore fa
CLIP SUPER DERBY ITALIANO SINNER VS MUSETTI US OPEN_2223467CLIP SUPER DERBY ITALIANO SINNER VS MUSETTI US OPEN_2223467
tennis
US Open, quarti finale: Sinner-Musetti. Il 'derby' su Sky
00:01:13 min
| 7 ore fa
HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901.COD_1309120HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901.COD_1309120
tennis
Sinner-Bublik: highlights US Open
00:02:42 min
| 12 ore fa
HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901_1125066HL SINNER BUBLIK OTTAVI 250901_1125066
tennis
Sinner-Bublik: highlights US Open
00:02:42 min
| 18 ore fa
sinner bublik us open intervistasinner bublik us open intervista
tennis
Sinner: "Con Musetti sarà una partita speciale"
00:03:02 min
| 18 ore fa
HL OF US OPEN MUSETTI-MUNAR_4055942HL OF US OPEN MUSETTI-MUNAR_4055942
tennis
Musetti-Munar: highlights US Open
00:02:20 min
| 23 ore fa
musetti OTOmusetti OTO
tennis
Musetti: "Io e Sinner diversi, ma sarebbe grande spettacolo"
00:02:08 min
| 23 ore fa
sinner warm upsinner warm up
tennis
US Open, Sinner-Bublik: il riscaldamento di Jannik
00:01:29 min
| 23 ore fa
musetti intvmusetti intv
tennis
Musetti: "Che emozione, ora vorrei sfidare Jannik"
00:03:50 min
| 23 ore fa
HL OF US OPEN OSAKA-GAUFF_5932232HL OF US OPEN OSAKA-GAUFF_5932232
tennis
Osaka-Gauff: highlights US open
00:01:44 min
| 23 ore fa
