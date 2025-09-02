Bublik: "Sinner? Generato dall'intelligenza artificiale"

Dominio totale di Jannik Sinner, che ha staccato il pass per i quarti di finale degli US Open con una prestazione travolgente. L'azzurro ha impiegato appena un'ora e 21 minuti per liquidare Alexander Bublik con un triplo 6-1. Una risposta perfetta alla sconfitta subita a Halle, ma soprattutto una dimostrazione di forza che lascia poco spazio ai dubbi. Lo stesso Bublik, prima del match, aveva scherzato (ma non troppo) in questo modo: "È come se fosse stato generato dall'intelligenza artificiale". Dopo la partita, sotto al post ufficiale degli US Open, il kazako ha commentato con due lettere che dicono tutto: "AI". Un commento che riporta a Miami 2021, quando Sinner si impose per 7-6 6-4 e Bublik, alla stretta di mano, aveva detto: "Ma sei umano? Non sei umano, dai. Hai 15 anni e giochi così...".