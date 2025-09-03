Donnarumma: "Con Sinner c'è un'amicizia speciale"

In ritiro con la Nazionale a Coverciano e fresco di trasferimento al Manchester City, Gigio Donnarumma ha voluto mandare un messaggio all'amico Jannik Sinner alla vigilia del derby con Musetti: "Con Sinner ho un rapporto speciale, ci sentiamo spesso, siamo amici, mi fa ridere perché parliamo di tutto tranne che di tennis e calcio. Jannik è un ragazzo semplice, tranquillo, ama la famiglia e la privacy come me, ci siamo trovati subito in sintonia, cerchiamo di divertirci e smorzare con le battute. Gli mando un grosso in bocca al lupo per il derby di stanotte con Musetti, che vinca il migliore". Guarda il video.

