Finalista per il secondo anno di fila a New York, Jannik Sinner rassicura sulle sue condizioni fisiche dopo il medical time-out chiamato nel match con Auger-Aliassime per un problema all'addome: "Niente di grave, dopo sono tornato a servire un po' più veloce. Niente di serio, sono molto felice. Nessuna scusa". E sulla finale: "Con Felix è stata una partita dura. Alcaraz? La nostra rivalità è iniziata qui con un match incredibile. Ci conosciamo bene. Vediamo chi si preparerà al meglio, ma in ogni caso è stato di nuovo un torneo fantastico".