Sinner: "Ho alzato il livello, è quello che volevo"

00:00:27 min
|
56 minuti fa
INTV PAOLINI POST KREJCIKOVA_2049798INTV PAOLINI POST KREJCIKOVA_2049798
tennis
Paolini: "Fatto del mio meglio, ho giocato un ottimo match"
00:00:35 min
| 2 minuti fa
HL QF ATP 1000 CINCINNATI SINNER-AUGER-ALIASSIME_4107896HL QF ATP 1000 CINCINNATI SINNER-AUGER-ALIASSIME_4107896
tennis
Sinner-Auger Aliassime: highlights Atp Cincinnati
00:01:34 min
| 54 minuti fa
MATCH POINTMATCH POINT
tennis
Sinner, il match point contro Auger-Aliassime a Cincinnati
00:00:30 min
| 1 ora fa
PASSANTE SINNERPASSANTE SINNER
tennis
Passante millimetrico sulla riga: la pennellata di Sinner
00:00:40 min
| 57 minuti fa
PUNTO SPETTACOLARE 40-15PUNTO SPETTACOLARE 40-15
tennis
Sinner, splendido rovescio incrociato contro Auger-Aliassime
00:00:24 min
| 1 ora fa
HL OF WTA 1000 PAOLINI-PAOLINI-KREJCIKOVA_3836064HL OF WTA 1000 PAOLINI-PAOLINI-KREJCIKOVA_3836064
tennis
Paolini-Krejcikova: highlights Wta Cincinnati
00:01:30 min
| 3 ore fa
HL OF WTA 1000 CINCINNATI BRONZETTI-GAUFF_4129041HL OF WTA 1000 CINCINNATI BRONZETTI-GAUFF_4129041
tennis
Bronzetti-Gauff: highlights Wta Cincinnati
00:02:11 min
| 4 ore fa
berrettiniberrettini
tennis
Us Open, forfait di Matteo Berrettini
00:01:11 min
| 8 ore fa
HL ALCARAZ NARDI OTTAVI CINCINNATI.transfer_1317628HL ALCARAZ NARDI OTTAVI CINCINNATI.transfer_1317628
tennis
Alcaraz-Nardi: highlights Atp Cincinnati
00:01:44 min
| 12 ore fa
ALCARAZ INSETTIALCARAZ INSETTI
tennis
Alcaraz-Nardi, sul campo c'è una cavalletta...e non solo
00:00:39 min
| 13 ore fa
INTV SINNER POST MANNARINO OTTAVI CINCINNATI.transfer_5636707INTV SINNER POST MANNARINO OTTAVI CINCINNATI.transfer_5636707
tennis
Sinner: "Contento, ma devo alzare il livello"
00:00:24 min
| 14 ore fa
HL OF ATP 1000 CINCINNATI SINNER-MANNARINO_4105994HL OF ATP 1000 CINCINNATI SINNER-MANNARINO_4105994
tennis
Sinner-Mannarino: highlights Atp Cincinnati
00:01:55 min
| 22 ore fa
