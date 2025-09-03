Volandri: "Avrei voluto vedere questo derby più avanti"

Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Davis, dice la sua in vista del derby azzurro a New York tra Sinner e Musetti: "E' sempre speciale assistere a una gara simile tra due italiani. Visto il momento di forma, è un peccato che arrivi così presto, poteva esserci anche più avanti. Ma stiamo vivendo un momento magico e non è scontato. Musetti ha fatto un salto mentale, resta sempre nella partita, Jannik vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi, sarà una partita bellissima. Che bello averli insieme in Nazionale...". Guarda il video.

BLOB PRONOSTICI SINNER MUSETTI QUARTI US OPENBLOB PRONOSTICI SINNER MUSETTI QUARTI US OPEN
tennis
Chi vince tra Musetti e Sinner? I pronostici dei tifosi
00:01:12 min
| 43 minuti fa
FURLAN SU MUSETTI COSA DEVE FARE PER BATTERE SINNERFURLAN SU MUSETTI COSA DEVE FARE PER BATTERE SINNER
tennis
Cosa deve fare Musetti per battere Sinner? L'analisi
00:01:04 min
| 48 minuti fa
DONNARUMMA SU SINNERDONNARUMMA SU SINNER
tennis
Donnarumma: "Con Sinner c'è un'amicizia speciale"
00:00:53 min
| 1 ora fa
AGHEMO SU NUMERI DJOKOVICAGHEMO SU NUMERI DJOKOVIC
tennis
Eterno Djokovic: statistiche da alieno per Nole!
00:01:20 min
| 1 ora fa
FURLAN SU PERCORSO SINNER US OPENFURLAN SU PERCORSO SINNER US OPEN
tennis
Furlan: "Due stili differenti, sarà un grande derby"
00:02:15 min
| 1 ora fa
FERRERO SU PERCORSO MUSETTI US OPENFERRERO SU PERCORSO MUSETTI US OPEN
tennis
Musetti, voglia di rivincita: il commento di Ferrero
00:02:37 min
| 1 ora fa
COLL DALILACOLL DALILA
tennis
Sinner-Musetti, verso il derby italiano agli US Open
00:04:09 min
| 2 ore fa
CONF DJOKOVIC SU SINNER E ALCARAZ OK 250903_4322901CONF DJOKOVIC SU SINNER E ALCARAZ OK 250903_4322901
tennis
Djokovic: "Finale Sinner-Alcaraz, proverò a rovinare piani"
00:01:16 min
| 1 ora fa
INTV DJOKOVIC IN CAMPO SU FIGLIA SN275421_1756917INTV DJOKOVIC IN CAMPO SU FIGLIA SN275421_1756917
tennis
Djokovic e il balletto finale per il compleanno della figlia
00:00:54 min
| 9 ore fa
HL DJOKOVICHL DJOKOVIC
tennis
Djokovic-Fritz: highlights US Open
00:03:01 min
| 10 ore fa
INTV ERRANI PAOLINI_1424763INTV ERRANI PAOLINI_1424763
tennis
Errani e Paolini: "Cresciute tanto negli ultimi anni"
00:00:49 min
| 11 ore fa
CONF ALCARAZ POST LEHECKA SU BEI PUNTI_0931634CONF ALCARAZ POST LEHECKA SU BEI PUNTI_0931634
tennis
Alcaraz: "A volte perdo punti per cercare lo spettacolo"
00:00:44 min
| 11 ore fa
