Volandri: "Avrei voluto vedere questo derby più avanti"

Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Davis, dice la sua in vista del derby azzurro a New York tra Sinner e Musetti: "E' sempre speciale assistere a una gara simile tra due italiani. Visto il momento di forma, è un peccato che arrivi così presto, poteva esserci anche più avanti. Ma stiamo vivendo un momento magico e non è scontato. Musetti ha fatto un salto mentale, resta sempre nella partita, Jannik vuole sempre migliorare. Sono due stili diversi, sarà una partita bellissima. Che bello averli insieme in Nazionale...". Guarda il video.