L'azzurro si qualifica per la semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona: battuto 6-2, 7-6 il russo Andrey Rublev, n° 7 del mondo. Per l'azzurro si tratta della quarta vittoria in carriera contro un Top-10: sabato sfiderà uno tra Tsitsipas e Auger-Aliassime.