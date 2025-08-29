Sinner: "Con Shapovalov sarà una partita difficile"

00:02:12 min
|
2 ore fa

Sinner parla a Sky Sport dopo la vittoria nel 2° turno degli US Open con Popyrin: "Tatticamente l'abbiamo preparata molto bene. Non sto servendo benissimo: stiamo cercando di risolvere questo piccolo problema, ma le partite si vincono anche in altri modi". Sulle difficoltà al servizio aggiunge: "Stiamo cercando una soluzione, ci lavoreremo sopra". E sul prossimo match con Shapovalov: "Sarà una partita difficile, anche a livello mentale. Lui ha un potenziale alto, cercherò di fare il mio meglio" .

HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683
tennis
Cobolli-Brooksby: highlights US Open
00:02:52 min
| 3 ore fa
pubblicità
HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999
tennis
Sinner-Popyrin: highlights US Open
00:02:25 min
| 4 ore fa
parole sinnerparole sinner
tennis
Sinner: "Prime due partite gestite al meglio"
00:02:20 min
| 4 ore fa
HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372
tennis
Osaka-Baptiste: highlights US Open
00:01:42 min
| 6 ore fa
sinner medicalsinner medical
tennis
Sinner e il fisioterapista in campo: cosa è successo
00:00:44 min
| 4 ore fa
sinner drittosinner dritto
tennis
Sinner show: il dritto in cross è fenomenale
00:01:01 min
| 4 ore fa
INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607
tennis
Musetti: "Sul servizio abbiamo cambiato il movimento"
00:00:48 min
| 6 ore fa
cobolli voleecobolli volee
tennis
Magic Cobolli, la volée chiude il lungo scambio con Brooksby
00:01:17 min
| 3 ore fa
HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383
tennis
Swiatek-Lamens: highlights US Open
00:02:47 min
| 7 ore fa
sinner riscaldamentosinner riscaldamento
tennis
Baseball e risate: Sinner si carica così prima del match
00:01:05 min
| 6 ore fa
HL 2T US OPEN MUSETTI-GOFFIN_3516579HL 2T US OPEN MUSETTI-GOFFIN_3516579
tennis
Musetti-Goffin: highlights US Open
00:02:34 min
| 7 ore fa
musetti rovescio 2 setmusetti rovescio 2 set
tennis
Musetti da urlo: il rovescio lungolinea contro Goffin
00:00:35 min
| 7 ore fa
HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683HL 2T US OPEN BROOKSBY-COBOLLI_1129683
tennis
Cobolli-Brooksby: highlights US Open
00:02:52 min
| 3 ore fa
HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999HL 2T US OPEN SINNER-POPYRIN_3842999
tennis
Sinner-Popyrin: highlights US Open
00:02:25 min
| 4 ore fa
parole sinnerparole sinner
tennis
Sinner: "Prime due partite gestite al meglio"
00:02:20 min
| 4 ore fa
HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372HL 2T US OPEN BAPTISTE-OSAKA_0822372
tennis
Osaka-Baptiste: highlights US Open
00:01:42 min
| 6 ore fa
sinner medicalsinner medical
tennis
Sinner e il fisioterapista in campo: cosa è successo
00:00:44 min
| 4 ore fa
sinner drittosinner dritto
tennis
Sinner show: il dritto in cross è fenomenale
00:01:01 min
| 4 ore fa
INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607INTV MUSETTI SU SERVIZIO 250828_2105607
tennis
Musetti: "Sul servizio abbiamo cambiato il movimento"
00:00:48 min
| 6 ore fa
cobolli voleecobolli volee
tennis
Magic Cobolli, la volée chiude il lungo scambio con Brooksby
00:01:17 min
| 3 ore fa
HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383HL 2T US OPEN LAMENS-SWIATEK_0550383
tennis
Swiatek-Lamens: highlights US Open
00:02:47 min
| 7 ore fa
sinner riscaldamentosinner riscaldamento
tennis
Baseball e risate: Sinner si carica così prima del match
00:01:05 min
| 6 ore fa
HL 2T US OPEN MUSETTI-GOFFIN_3516579HL 2T US OPEN MUSETTI-GOFFIN_3516579
tennis
Musetti-Goffin: highlights US Open
00:02:34 min
| 7 ore fa
musetti rovescio 2 setmusetti rovescio 2 set
tennis
Musetti da urlo: il rovescio lungolinea contro Goffin
00:00:35 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità