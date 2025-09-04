Sinner: "Contento per come ho gestito il match"

00:01:50 min
|
1 ora fa
INTV MUSETTI LUNGA POST SINNER QUARTI US OPEN_4930907INTV MUSETTI LUNGA POST SINNER QUARTI US OPEN_4930907
tennis
Musetti: "Questa sconfitta mi aiuterà a crescere"
00:01:51 min
| 1 ora fa
HL SINNER-MUSETTI QF US OPEN 250903 WEB_0716452HL SINNER-MUSETTI QF US OPEN 250903 WEB_0716452
tennis
Sinner-Musetti: highlights US Open
00:02:59 min
| 3 ore fa
sinner musetti us open intervista videosinner musetti us open intervista video
tennis
Sinner: "Grande performance, orgogliosi di essere italiani"
00:02:18 min
| 3 ore fa
HL MUCHOVA-OSAKA QF US OPEN 250903_4641846HL MUCHOVA-OSAKA QF US OPEN 250903_4641846
tennis
Osaka-Muchova: highlights US Open
00:02:18 min
| 5 ore fa
HL SF US OPEN ROUTLIFFE_DABROWSKI-ERRAMI_PAOLINI_5241844HL SF US OPEN ROUTLIFFE_DABROWSKI-ERRAMI_PAOLINI_5241844
tennis
Errani/Paolini-Dabrowski/Routliffe: highlights US Open
00:01:55 min
| 6 ore fa
HL QF US OPEN ANISIMOVA-SWIATEK_1451863HL QF US OPEN ANISIMOVA-SWIATEK_1451863
tennis
Anisimova-Swiatek: highlights US Open
00:02:10 min
| 9 ore fa
COLL TENNISCOLL TENNIS
tennis
Sinner-Musetti, il warm-up in vista del derby agli US Open
00:05:06 min
| 9 ore fa
SINNER RISCALDAMENTOSINNER RISCALDAMENTO
tennis
Sinner, riscaldamento in palestra prima del warm-up
00:00:43 min
| 10 ore fa
COLL DALILACOLL DALILA
tennis
Il derby si avvicina: le ultime news verso Sinner-Musetti
00:01:47 min
| 10 ore fa
INTV AUGER ALIASSIME POST DE MINAUR_5913140INTV AUGER ALIASSIME POST DE MINAUR_5913140
tennis
Auger-Aliassime: "Sfide più difficili devono arrivare"
00:00:51 min
| 10 ore fa
HL QF US OPEN AUGER ALISSIME-DE MINAUR_3109727HL QF US OPEN AUGER ALISSIME-DE MINAUR_3109727
tennis
Auger Aliassime-De Minaur: highlights US Open
00:02:27 min
| 11 ore fa
COLL DALILE H 19COLL DALILE H 19
tennis
Verso Sinner-Musetti: le ultime news da New York
00:02:50 min
| 13 ore fa
