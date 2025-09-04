Il dritto di Sinner ha il turbo, Musetti allarga le braccia

Nel video uno dei colpi più belli della sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Nel corso del settimo game del terzo set, al termine di un lungo scambio in cui Musetti ha sempre risposto colpo su colpo, Sinner ha conquistato il punto con una straordinaria accelerazione di dritto che ha lasciato immobile il carrarino, che non ha potuto far altro che allargare le braccia. Un punto che quasi conferma quanto detto da Bublik nei giorni scorsi, ovvero che Jannik sembra generato dall'intelligenza artificiale.