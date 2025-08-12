Sonego-Fritz: highlights Atp Cincinnati

Lorenzo Sonego si ferma al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha perso contro Taylor Fritz con il punteggio di 7-6, 7-5. Grande equilibrio nel primo set, tenuto sempre on serve, e grande prova di resistenza dell'italiano che è riuscito ad annullare due set point all'americano nel dodicesimo game, portando la prima frazione sul tie break – chiuso poi 7-4 per Fritz. Il secondo set, invece, ha subito un'interruzione di un'ora per blackout. Decisivo il break dell'americano per il 6 a 5, con il servizio nelle sue mani per chiudere il match (7-5).

