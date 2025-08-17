Rybakina-Swiatek: highlights Wta Cincinnati

00:01:43 min
|
1 ora fa
CLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATICLIP PRE SINNER-ALCARAZ FINALE CINCINNATI
tennis
Sinner-Alcaraz, atto XIV a Cincinnati: la finale LIVE su Sky
00:01:07 min
| 6 ore fa
ALCARAZ CONFALCARAZ CONF
tennis
Alcaraz: "Sinner per ora è il più forte su ogni superficie"
00:00:57 min
| 7 ore fa
sinner-atmane-carta-pokemon-pikachusinner-atmane-carta-pokemon-pikachu
tennis
Sinner svela il regalo di Atmane: è una carta... Pikachu
00:00:12 min
| 12 ore fa
SINNER PASTICCINISINNER PASTICCINI
tennis
Sinner, festa a sorpresa e dolci dopo il match con Atmane
00:00:24 min
| 12 ore fa
HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940HL ERRANI-PAOLINI GUO PANOVA CINCINNATI_0110940
tennis
Errani/Paolini-Guo/Panova: highlights Atp Cincinnati
00:01:59 min
| 11 ore fa
PUNTO ZVEREV ALCARAZPUNTO ZVEREV ALCARAZ
tennis
Alcaraz-Zverev, lo scambio ad alta velocità è uno spettacolo
00:01:21 min
| 13 ore fa
HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727HL ALCARAZ ZVEREV SF CINCINNATI_4253727
tennis
Alcaraz-Zverev: highlights Atp Cincinnati
00:01:52 min
| 13 ore fa
HL SINNER-ATMANE SEMI CINCINNATI_5618814HL SINNER-ATMANE SEMI CINCINNATI_5618814
tennis
Sinner-Atmane: highlights Atp Cincinnati
00:01:47 min
| 23 ore fa
sinner cincinnati intervista videosinner cincinnati intervista video
tennis
Sinner: "Prudente contro Atmane, la finale sarà diversa"
00:02:30 min
musetti sonego cincinatti highlightsmusetti sonego cincinatti highlights
tennis
Musetti/Sonego-Salisbury/Skupski: highlights Atp Cincinnati
00:01:44 min
| 1 giorno fa
sinner atmane carta pokemon regalo compleannosinner atmane carta pokemon regalo compleanno
tennis
Compleanno Sinner, Atmane gli regala... una carta Pokémon!
00:00:20 min
| 1 giorno fa
PAOLINI OKPAOLINI OK
tennis
Paolini: "Partita difficile, qui mi sto divertendo molto"
00:00:55 min
| 1 giorno fa
