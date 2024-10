Da venerdì 25 ottobre, alle 22.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW - disponibile anche on demand - Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3, il dialogo a tu per tu tra il campione e il direttore di Sky Sport Federico Ferri, realizzato lo scorso 18 settembre a Milano, al grattacielo Gioia 22, negli spazi di Intesa San Paolo, che per il terzo anno consecutivo è partner di questa produzione. Un bilancio sulla stagione in chiusura, per mettere a fuoco gli obiettivi futuri tra racconti di sport e di vita, alla scoperta dell’uomo oltre che del tennista, anche da un’inconsueta prospettiva vista da Jannik fuori dal campo. Un’intervista a 360° in cui Sinner racconta i segreti della sua ascesa al trono del tennis mondiale, i sogni, i traguardi ancora da raggiungere, le difficoltà, come quelle vissute nei momenti tormentati di questa stagione, a partire dal caso Clostebol e tutto quello che ha voluto dire per lui. .