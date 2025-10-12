Marcorè: "Italiani al top, torna la passione per il tennis"

00:04:17 min
|
12 ore fa
INTV VACHEROT POST VITTORIA SHANGHAI_4321154INTV VACHEROT POST VITTORIA SHANGHAI_4321154
tennis
Vacherot: "A vincere è stata tutta la nostra famiglia"
00:01:11 min
| 7 ore fa
HL F WTA 1000 WUHAN PEGULA-GAUFF_1308009HL F WTA 1000 WUHAN PEGULA-GAUFF_1308009
tennis
Gauff-Pegula: highlights Wta Wuhan
00:02:20 min
| 7 ore fa
Rinderknech FIOSIOTERAPIARinderknech FIOSIOTERAPIA
tennis
Rinderknech ko dai crampi: si accascia alla premiazione
00:00:40 min
| 11 ore fa
HL F ATP 1000 SHANGHAI RINDERKNECH-VACHEROT_4823635HL F ATP 1000 SHANGHAI RINDERKNECH-VACHEROT_4823635
tennis
Vacherot-Rinderknech: highlights Atp Shanghai
00:02:14 min
| 12 ore fa
Rinderknech IN LACRIMERinderknech IN LACRIME
tennis
Rinderknech in lacrime: "Due cugini sono più forti di uno"
00:01:09 min
| 12 ore fa
STUDIO TENNISSTUDIO TENNIS
tennis
Bertolucci: "Vacherot esemplare, la favola è realtà"
00:03:27 min
| 12 ore fa
MCH FEDERER GUARDA FINALE SHANGHAI RINDERKNECH VS VACHEROT_5207805MCH FEDERER GUARDA FINALE SHANGHAI RINDERKNECH VS VACHEROT_5207805
tennis
Shanghai, Federer segue la finale Rinderknech-Vacherot
00:00:43 min
| 13 ore fa
HL SF ATP 1000 SHANGHAI MEDVEDEV-RINDERKNECH_0319816HL SF ATP 1000 SHANGHAI MEDVEDEV-RINDERKNECH_0319816
tennis
Medvedev-Rinderknech, highlights Atp Shanghai
00:02:14 min
| 1 giorno fa
RinderknechRinderknech
tennis
Favola a Shanghai: finale tra cugini Rinderknech e Vacherot
00:02:38 min
| 1 giorno fa
HL SF WTA 1000 WUHAN SABALENKA-PEGULA_2233631HL SF WTA 1000 WUHAN SABALENKA-PEGULA_2233631
tennis
Sabalenka-Pegula, highlights Wta Wuhan
00:02:51 min
| 1 giorno fa
HL SF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-GAUFF_0229412HL SF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-GAUFF_0229412
tennis
Paolini-Gauff: highlights Wta Wuhan
00:02:15 min
| 1 giorno fa
HL SF ATP 1000 SHANGHAI DJOKOVIC-VACHEROT_5643589HL SF ATP 1000 SHANGHAI DJOKOVIC-VACHEROT_5643589
tennis
Djokovic-Vacherot, highlights Atp Shanghai
00:03:00 min
| 1 giorno fa
