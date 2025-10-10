"Tutto lo stadio mi chiede...", sospesa Medvedev-De Minaur

00:03:15 min
|
8 ore fa

Fuoriprogramma a Shanghai nel match tra Medvedev e De Minaur: nel corso del settimo game del primo set, i giocatori si sono fermati per via di alcune urla provenienti dagli spalti. "C'era una donna che stava dicendo qualcosa e tutto lo stadio stava chiedendo alla security di cacciarla fuori" ha spiegato il giudice di sedia, Renaud Lichtenstein, ai giocatori. "Sono rimasto sorpreso perché è successo all'improvviso" ha poi aggiunto l'arbitro che ha fatto riprendere l'incontro dopo un paio di minuti di sospensione.

MCH ESIBIZIONE FEDERER SHANGHAI 251010_5720588MCH ESIBIZIONE FEDERER SHANGHAI 251010_5720588
tennis
Federer torna in campo, esibizione in doppio a Shanghai
00:01:21 min
| 1 ora fa
INTV PAOLINI POST SWIATEK QF WUHAN IN ITALIANO_1632628INTV PAOLINI POST SWIATEK QF WUHAN IN ITALIANO_1632628
tennis
Paolini: "Ho dovuto giocare il miglior tennis per vincere"
00:01:11 min
| 6 ore fa
HL MEDVEDEV-DE MINAUR QF ATP 1000 SHANGHAI_0915112HL MEDVEDEV-DE MINAUR QF ATP 1000 SHANGHAI_0915112
tennis
Medvedev-De Minaur: highlights Atp Shanghai
00:02:16 min
| 9 ore fa
HL QF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-SWIATEK_4044728HL QF WTA 1000 WUHAN PAOLINI-SWIATEK_4044728
tennis
Paolini-Swiatek: highlights Wta Wuhan
00:02:09 min
| 9 ore fa
PAROLE PAOLINIPAROLE PAOLINI
tennis
Paolini: "Finalmente sono riuscita a battere Swiatek"
00:02:22 min
| 9 ore fa
PUNTO PAOLINI 6-1 1-0 30-30PUNTO PAOLINI 6-1 1-0 30-30
tennis
Paolini, che punto: il passante sorprende Swiatek
00:00:37 min
| 9 ore fa
PUNTO MEDVEDEV SHANGAIPUNTO MEDVEDEV SHANGAI
tennis
Medvedev sfianca De Minaur: punto dopo 29 colpi!
00:01:10 min
| 9 ore fa
HL QF ATP 1000 SHANGHAI AUGER ALIASSIME-RINDERKNECH_3114593HL QF ATP 1000 SHANGHAI AUGER ALIASSIME-RINDERKNECH_3114593
tennis
Auger Aliassime-Rinderknech: highlights Atp Shanghai
00:01:42 min
| 12 ore fa
RINDERKNECH INCITA IL CUGINORINDERKNECH INCITA IL CUGINO
tennis
Favole Rinderknech e Vacherot: l'incitamento al cugino
00:00:37 min
| 13 ore fa
SRV SITUAZIONE ATP RACE_5654344SRV SITUAZIONE ATP RACE_5654344
tennis
Musetti-Auger, testa a testa per Torino. E Rune...
00:01:13 min
| 1 giorno fa
HL ATP 1000 SHANGHAI QF DJOKOVIC-BERGS_4612119HL ATP 1000 SHANGHAI QF DJOKOVIC-BERGS_4612119
tennis
Djokovic-Bergs, highlights Atp Shanghai
00:03:15 min
| 1 giorno fa
PUNTO VACHEROTPUNTO VACHEROT
tennis
"Ma come ha fatto?": il passante incredibile di Vacherot
00:00:29 min
| 1 giorno fa
