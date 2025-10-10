"Tutto lo stadio mi chiede...", sospesa Medvedev-De Minaur

Fuoriprogramma a Shanghai nel match tra Medvedev e De Minaur: nel corso del settimo game del primo set, i giocatori si sono fermati per via di alcune urla provenienti dagli spalti. "C'era una donna che stava dicendo qualcosa e tutto lo stadio stava chiedendo alla security di cacciarla fuori" ha spiegato il giudice di sedia, Renaud Lichtenstein, ai giocatori. "Sono rimasto sorpreso perché è successo all'improvviso" ha poi aggiunto l'arbitro che ha fatto riprendere l'incontro dopo un paio di minuti di sospensione.