US Open, la top colpi del singolare maschile

00:02:14 min
|
44 minuti fa
INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845
tennis
Sinner: "Shanghai e Atp Finals i prossimi obiettivi"
00:03:01 min
| 48 minuti fa
pubblicità
INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145
tennis
Alcaraz: "Ho studiato la finale di Wimbledon per migliorare"
00:01:07 min
| 56 minuti fa
SKY SKILLS ALCARAZSKY SKILLS ALCARAZ
tennis
Il punto di Alcaraz spiegato allo Sky Sport Skill
00:01:25 min
| 11 ore fa
HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights US Open
00:02:48 min
| 12 ore fa
DISCORSO ALCARAZDISCORSO ALCARAZ
tennis
Alcaraz scherza con Sinner: "Vedo più te che la famiglia"
00:03:38 min
| 12 ore fa
DISCORSO SINNERDISCORSO SINNER
tennis
Sinner: "Ho dato tutto, non potevo fare di più"
00:03:01 min
| 12 ore fa
PUNTO SINNERPUNTO SINNER
tennis
Sinner, volée in allungo per annullare palla break!
00:00:40 min
| 12 ore fa
PUNTO ALCARAZPUNTO ALCARAZ
tennis
Alcaraz, la volée contro Sinner è spettacolare!
00:00:34 min
| 12 ore fa
SINNER CIPOLLA VERSIONE LUNGASINNER CIPOLLA VERSIONE LUNGA
tennis
Sinner, scherzi con l’osteopata Cipolla prima della finale
00:00:42 min
| 15 ore fa
CONTRIBUTO LAVAZZA PRE FINALE US OPEN_0532289CONTRIBUTO LAVAZZA PRE FINALE US OPEN_0532289
tennis
Giuseppe Lavazza: "Sinner è molto più di un testimonial"
00:01:33 min
| 16 ore fa
sinner alcaraz us open file ingressosinner alcaraz us open file ingresso
tennis
US Open, lunghe file per l'ingresso sull'Arthur Ashe
00:00:11 min
| 17 ore fa
COLL AGHEMO ALLENAMENTO ALCARAZCOLL AGHEMO ALLENAMENTO ALCARAZ
tennis
Alcaraz, news dal warm up prima della finale con Sinner
00:02:01 min
| 18 ore fa
INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845
tennis
Sinner: "Shanghai e Atp Finals i prossimi obiettivi"
00:03:01 min
| 48 minuti fa
INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145
tennis
Alcaraz: "Ho studiato la finale di Wimbledon per migliorare"
00:01:07 min
| 56 minuti fa
SKY SKILLS ALCARAZSKY SKILLS ALCARAZ
tennis
Il punto di Alcaraz spiegato allo Sky Sport Skill
00:01:25 min
| 11 ore fa
HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights US Open
00:02:48 min
| 12 ore fa
DISCORSO ALCARAZDISCORSO ALCARAZ
tennis
Alcaraz scherza con Sinner: "Vedo più te che la famiglia"
00:03:38 min
| 12 ore fa
DISCORSO SINNERDISCORSO SINNER
tennis
Sinner: "Ho dato tutto, non potevo fare di più"
00:03:01 min
| 12 ore fa
PUNTO SINNERPUNTO SINNER
tennis
Sinner, volée in allungo per annullare palla break!
00:00:40 min
| 12 ore fa
PUNTO ALCARAZPUNTO ALCARAZ
tennis
Alcaraz, la volée contro Sinner è spettacolare!
00:00:34 min
| 12 ore fa
SINNER CIPOLLA VERSIONE LUNGASINNER CIPOLLA VERSIONE LUNGA
tennis
Sinner, scherzi con l’osteopata Cipolla prima della finale
00:00:42 min
| 15 ore fa
CONTRIBUTO LAVAZZA PRE FINALE US OPEN_0532289CONTRIBUTO LAVAZZA PRE FINALE US OPEN_0532289
tennis
Giuseppe Lavazza: "Sinner è molto più di un testimonial"
00:01:33 min
| 16 ore fa
sinner alcaraz us open file ingressosinner alcaraz us open file ingresso
tennis
US Open, lunghe file per l'ingresso sull'Arthur Ashe
00:00:11 min
| 17 ore fa
COLL AGHEMO ALLENAMENTO ALCARAZCOLL AGHEMO ALLENAMENTO ALCARAZ
tennis
Alcaraz, news dal warm up prima della finale con Sinner
00:02:01 min
| 18 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità