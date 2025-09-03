Eterno Djokovic: statistiche da alieno per Nole!

00:01:20 min
1 ora fa
BLOB PRONOSTICI SINNER MUSETTI QUARTI US OPENBLOB PRONOSTICI SINNER MUSETTI QUARTI US OPEN
tennis
Chi vince tra Musetti e Sinner? I pronostici dei tifosi
00:01:12 min
| 43 minuti fa
FURLAN SU MUSETTI COSA DEVE FARE PER BATTERE SINNERFURLAN SU MUSETTI COSA DEVE FARE PER BATTERE SINNER
tennis
Cosa deve fare Musetti per battere Sinner? L'analisi
00:01:04 min
| 49 minuti fa
DONNARUMMA SU SINNERDONNARUMMA SU SINNER
tennis
Donnarumma: "Con Sinner c'è un'amicizia speciale"
00:00:53 min
| 1 ora fa
FURLAN SU PERCORSO SINNER US OPENFURLAN SU PERCORSO SINNER US OPEN
tennis
Furlan: "Due stili differenti, sarà un grande derby"
00:02:15 min
| 1 ora fa
FERRERO SU PERCORSO MUSETTI US OPENFERRERO SU PERCORSO MUSETTI US OPEN
tennis
Musetti, voglia di rivincita: il commento di Ferrero
00:02:37 min
| 1 ora fa
INTV VOLANDRI INTEGRALEINTV VOLANDRI INTEGRALE
tennis
Volandri: "Avrei voluto vedere questo derby più avanti"
00:04:51 min
| 2 ore fa
COLL DALILACOLL DALILA
tennis
Sinner-Musetti, verso il derby italiano agli US Open
00:04:09 min
| 2 ore fa
CONF DJOKOVIC SU SINNER E ALCARAZ OK 250903_4322901CONF DJOKOVIC SU SINNER E ALCARAZ OK 250903_4322901
tennis
Djokovic: "Finale Sinner-Alcaraz, proverò a rovinare piani"
00:01:16 min
| 1 ora fa
INTV DJOKOVIC IN CAMPO SU FIGLIA SN275421_1756917INTV DJOKOVIC IN CAMPO SU FIGLIA SN275421_1756917
tennis
Djokovic e il balletto finale per il compleanno della figlia
00:00:54 min
| 9 ore fa
HL DJOKOVICHL DJOKOVIC
tennis
Djokovic-Fritz: highlights US Open
00:03:01 min
| 10 ore fa
INTV ERRANI PAOLINI_1424763INTV ERRANI PAOLINI_1424763
tennis
Errani e Paolini: "Cresciute tanto negli ultimi anni"
00:00:49 min
| 11 ore fa
CONF ALCARAZ POST LEHECKA SU BEI PUNTI_0931634CONF ALCARAZ POST LEHECKA SU BEI PUNTI_0931634
tennis
Alcaraz: "A volte perdo punti per cercare lo spettacolo"
00:00:44 min
| 11 ore fa
