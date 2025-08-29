Chiudi Menu
Sport
Tennis
US Open, la top 5 dei colpi del day 5
00:01:43 min
|
38 minuti fa
tennis
Zverev-Fearnley: highlights US Open
00:02:33 min
| 2 ore fa
tennis
Shapovalov: "Sinner? Partite così mi esaltano"
00:01:12 min
| 2 ore fa
tennis
Sinner: "Con Shapovalov sarà una partita difficile"
00:02:12 min
| 10 ore fa
tennis
Cobolli-Brooksby: highlights US Open
00:02:52 min
| 10 ore fa
tennis
Sinner-Popyrin: highlights US Open
00:02:25 min
| 11 ore fa
tennis
Sinner: "Prime due partite gestite al meglio"
00:02:20 min
| 11 ore fa
tennis
Osaka-Baptiste: highlights US Open
00:01:42 min
| 13 ore fa
tennis
Sinner e il fisioterapista in campo: cosa è successo
00:00:44 min
| 11 ore fa
tennis
Sinner show: il dritto in cross è fenomenale
00:01:01 min
| 12 ore fa
tennis
Musetti: "Sul servizio abbiamo cambiato il movimento"
00:00:48 min
| 13 ore fa
tennis
Magic Cobolli, la volée chiude il lungo scambio con Brooksby
00:01:17 min
| 10 ore fa
tennis
Swiatek-Lamens: highlights US Open
00:02:47 min
| 14 ore fa
Playlist di tendenza
La precisione fa la differenza: Internazionali d'Italia 2025
12 video
|
Tennis
Sinner, tutti i video
50+ video
|
Tennis
Happy moments Atp Finals
6 video
|
Tennis
