Notte di festa per Alcaraz: le news da New York

00:02:00 min
|
2 ore fa
CONF ALCARAZ SU PREVEDIBILITA SINNER IN CAMPO US OPEN_2350998CONF ALCARAZ SU PREVEDIBILITA SINNER IN CAMPO US OPEN_2350998
tennis
Alcaraz: "Sinner non è prevedibile, ma ci conosciamo..."
00:01:13 min
| 3 ore fa
pubblicità
CONF ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN SU NUMERO 1 E CAREER GRAND SLAM_1110692CONF ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN SU NUMERO 1 E CAREER GRAND SLAM_1110692
tennis
Alcaraz: "Tornare n°1 del mondo era una priorità"
00:01:32 min
| 3 ore fa
CONF FERRERO POST VITTORIA ALCARAZ US OPEN_1923165CONF FERRERO POST VITTORIA ALCARAZ US OPEN_1923165
tennis
Ferrero: "Allenati 15 giorni per prepararci a Sinner"
00:01:09 min
| 3 ore fa
CONF SINNER POST FINALE US OPEN SU USCIRE DALLA COMFORT ZONE IN ITALIANO_5606491CONF SINNER POST FINALE US OPEN SU USCIRE DALLA COMFORT ZONE IN ITALIANO_5606491
tennis
Sinner: "Per migliorare devi uscire dalla comfort zone"
00:01:46 min
| 3 ore fa
INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845
tennis
Sinner: "Shanghai e Atp Finals i prossimi obiettivi"
00:03:01 min
| 6 ore fa
INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145
tennis
Alcaraz: "Ho studiato la finale di Wimbledon per migliorare"
00:01:07 min
| 6 ore fa
SKY SKILLS ALCARAZSKY SKILLS ALCARAZ
tennis
Il punto di Alcaraz spiegato allo Sky Sport Skill
00:01:25 min
| 17 ore fa
HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights US Open
00:02:48 min
| 17 ore fa
DISCORSO ALCARAZDISCORSO ALCARAZ
tennis
Alcaraz scherza con Sinner: "Vedo più te che la famiglia"
00:03:38 min
| 17 ore fa
DISCORSO SINNERDISCORSO SINNER
tennis
Sinner: "Ho dato tutto, non potevo fare di più"
00:03:01 min
| 17 ore fa
TOP COLPI TORNEO MASCHILE US OPEN_4454781TOP COLPI TORNEO MASCHILE US OPEN_4454781
tennis
US Open, la top colpi del singolare maschile
00:02:14 min
| 6 ore fa
PUNTO SINNERPUNTO SINNER
tennis
Sinner, volée in allungo per annullare palla break!
00:00:40 min
| 17 ore fa
CONF ALCARAZ SU PREVEDIBILITA SINNER IN CAMPO US OPEN_2350998CONF ALCARAZ SU PREVEDIBILITA SINNER IN CAMPO US OPEN_2350998
tennis
Alcaraz: "Sinner non è prevedibile, ma ci conosciamo..."
00:01:13 min
| 3 ore fa
CONF ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN SU NUMERO 1 E CAREER GRAND SLAM_1110692CONF ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN SU NUMERO 1 E CAREER GRAND SLAM_1110692
tennis
Alcaraz: "Tornare n°1 del mondo era una priorità"
00:01:32 min
| 3 ore fa
CONF FERRERO POST VITTORIA ALCARAZ US OPEN_1923165CONF FERRERO POST VITTORIA ALCARAZ US OPEN_1923165
tennis
Ferrero: "Allenati 15 giorni per prepararci a Sinner"
00:01:09 min
| 3 ore fa
CONF SINNER POST FINALE US OPEN SU USCIRE DALLA COMFORT ZONE IN ITALIANO_5606491CONF SINNER POST FINALE US OPEN SU USCIRE DALLA COMFORT ZONE IN ITALIANO_5606491
tennis
Sinner: "Per migliorare devi uscire dalla comfort zone"
00:01:46 min
| 3 ore fa
INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845INTV SINNER POST FINALE US OPEN_3419845
tennis
Sinner: "Shanghai e Atp Finals i prossimi obiettivi"
00:03:01 min
| 6 ore fa
INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145INTV ALCARAZ POST VITTORIA US OPEN_1634145
tennis
Alcaraz: "Ho studiato la finale di Wimbledon per migliorare"
00:01:07 min
| 6 ore fa
SKY SKILLS ALCARAZSKY SKILLS ALCARAZ
tennis
Il punto di Alcaraz spiegato allo Sky Sport Skill
00:01:25 min
| 17 ore fa
HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235HL FM US OPEN SINNER-ALCARAZ CORTI_0339235
tennis
Sinner-Alcaraz: highlights US Open
00:02:48 min
| 17 ore fa
DISCORSO ALCARAZDISCORSO ALCARAZ
tennis
Alcaraz scherza con Sinner: "Vedo più te che la famiglia"
00:03:38 min
| 17 ore fa
DISCORSO SINNERDISCORSO SINNER
tennis
Sinner: "Ho dato tutto, non potevo fare di più"
00:03:01 min
| 17 ore fa
TOP COLPI TORNEO MASCHILE US OPEN_4454781TOP COLPI TORNEO MASCHILE US OPEN_4454781
tennis
US Open, la top colpi del singolare maschile
00:02:14 min
| 6 ore fa
PUNTO SINNERPUNTO SINNER
tennis
Sinner, volée in allungo per annullare palla break!
00:00:40 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità