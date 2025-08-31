Chiudi Menu
Sport
Tennis
Sinner: "Ho trovato una soluzione, buoni segnali"
00:02:02 min
|
3 ore fa
Le parole di Jannik Sinner a Sky dopo la vittoria su Shapovalov in 4 set allo US Open.
tennis
Sinner: "Al servizio non mi sento come vorrei"
00:01:13 min
| 3 ore fa
tennis
Sinner-Shapovalov: highlights US Open
00:03:06 min
| 4 ore fa
tennis
Sinner: "Partita dura, la seconda settimana sarà diversa"
00:02:07 min
| 4 ore fa
tennis
Osaka-Kasatkina: highlights US Open
00:02:14 min
| 6 ore fa
tennis
Cobolli: "Mi dispiace, non volevo chiudere il torneo così"
00:01:09 min
| 5 ore fa
tennis
Magia di Sinner: è il punto della settimana
00:00:50 min
| 5 ore fa
tennis
Musetti: "Finale amaro, lui faticava a tenere la racchetta"
00:01:30 min
| 7 ore fa
tennis
Frech-Gauff: highlights US Open
00:02:04 min
| 8 ore fa
tennis
Musetti-Cobolli: highlights US Open
00:01:46 min
| 8 ore fa
tennis
Problema al braccio, Cobolli si ritira dal derby al 3° set
00:00:32 min
| 8 ore fa
tennis
Musetti, un super rovescio vale il break contro Cobolli
00:00:34 min
| 8 ore fa
tennis
Sinner-Shapovalov, l'allenamento di Jannik all'Us Open
00:03:31 min
| 10 ore fa
