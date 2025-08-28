Chiudi Menu
Sport
Tennis
US Open: i 5 migliori colpi di mercoledì 27 agosto
00:02:08 min
|
3 ore fa
tennis
Alcaraz: "Ci sono ancora aspetti su cui poter migliorare"
00:01:16 min
| 1 ora fa
tennis
Paolini: "Nel prossimo turno dovrò alzare l'attenzione"
00:00:52 min
| 4 ore fa
tennis
Darderi: "Sto prendendo confidenza a giocare sul cemento"
00:00:43 min
| 3 ore fa
tennis
Alcaraz-Bellucci: highlights US Open
00:02:30 min
| 6 ore fa
tennis
Paolini-Jovic: highlights US Open
00:01:30 min
| 5 ore fa
tennis
Darderi-Spizzirri: highlights US Open
00:02:34 min
| 6 ore fa
tennis
Djokovic: "Ho fatto fatica a trovare ritmo"
00:00:59 min
| 13 ore fa
tennis
Fonseca-Machac: highlights US Open
00:02:42 min
| 16 ore fa
tennis
Djokovic-Svajda: highlights US Open
00:02:47 min
| 16 ore fa
tennis
Djokovic, super recupero contro Svajda!
00:00:47 min
| 16 ore fa
tennis
Draper si ritira dallo US Open, la reazione di Sinner
00:01:14 min
| 16 ore fa
tennis
Raducanu-Tjen: highlights US open
00:01:29 min
| 18 ore fa
