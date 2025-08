Matteo Arnaldi saluta il Masters 1000 di Toronto a testa alta, battuto in rimonta dal n. 1 del seeding Sascha Zverev con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-2 in 2 ore e 48 minuti di gioco. Per il tedesco è la 500esima vittoria in carriera nel circuito maggiore.