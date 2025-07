Sascha Zverev sale in cattedra nel match d'esordio a Toronto contro Adam Walton: nel tiebreak del primo set, il tedesco ha vinto un punto cruciale sul 5-5 al termine di uno scambio estenuante da 52 colpi. Un punto accolto dalla standing ovation del pubblico, chiamato a raccolta da Zverev. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.