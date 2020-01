Turchia, il rigore parato tre volte (una dal difensore)

Ha dell'incredibile quanto successo nei minuti di recupero della sfida tra Usakspor e Eregene Velinese, seconda divisione turca. Sul risultato di 2-0 il portiere di casa para un calcio di rigore ma viene ammonito per non aver tenuto i piedi sulla linea di porta. Para anche la ripetizione del penalty ma viene espulso per lo stesso motivo del primo tentativo. A questo punto Ersin Aydin lascia i guanti a un compagno di squadra, di ruolo difensore. Penalty parato per la terza volta (questa volta regolarmente) e pubblico in delirio!