NBA, Gallinari perde la scarpa e la usa a rimbalzo!

Momento curioso per Danilo Gallinari nel finale di OKC-Orlando: pur perdendo la scarpa dopo un contrasto di gioco, è riuscito a servire il pallone al compagno Chris Paul prima di cadere per terra. Poi ha cercato di rimettersi la scarpa in fretta e furia per difendere contro gli avversari, senza però riuscirci in tempo: in qualche modo però è riuscito a toccare a rimbalzo proprio utilizzando la scarpa, deviando la palla poi recuperata dai Thunder