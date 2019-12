Salta come CR7: il challenge spopolava già in estate

Il gol di Ronaldo alla Samp, in versione uomo volante, ha riportato in auge il Cristiano Ronaldo header challeng: si tratta di una sfida proposta a Londra in estate. Pallone da colpire di testa all'altezza di 2.65 metri con premio di mille sterline per chi riuscisse nell'impresa