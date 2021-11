Merito di Riccardo Berton: il titolo risale al 2019 ma il campione continentale in carica è ancora lui. Come funziona, il pub svizzero dove tutto nasce negli anni Settanta. Allenamenti e viaggi a Las Vegas. Anche un piccolissimo Lewis Hamilton aveva la sua stessa passione. Ne abbiamo parlato con Riccardo Berton. E non chiamatele macchinine….