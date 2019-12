La Lube è campione del mondo: è un 2019 da record!

Già campione d'Italia e d'Europa la squadra di De Giorgi batte il Sada Cruzeiro in finale e vince anche il Mondiale per club, laureandosi campione del mondo per la prima volta. Dopo la vittoria tra le donne di Conegliano, per il volley azzurro dunque si completa una giornata storica