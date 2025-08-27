De Giorgi: "C'è da lottare, percorso impegnativo"

00:02:00 min
|
36 minuti fa
INTV MIRIAM SYRIA TN VAL DI FIEMME.transfer_1638789INTV MIRIAM SYRIA TN VAL DI FIEMME.transfer_1638789
volley
Sylla: "Siamo concentrate, lavoriamo a testa bassa"
00:01:38 min
| 19 giorni fa
INTV SARAH FAHR TN VAL DI FIEMME.transfer_1608142INTV SARAH FAHR TN VAL DI FIEMME.transfer_1608142
volley
Fahr: "Ai Mondiali tutte le squadre vorranno batterci"
00:01:38 min
| 19 giorni fa
zorzi 60 annizorzi 60 anni
volley
Zorzi, sorpresa per i 60 anni e aneddoti degli ex compagni
00:07:12 min
| 28 giorni fa
DE GIORGI VOLLEYDE GIORGI VOLLEY
volley
Italvolley, De Giorgi: "Al Mondiale servirà quel 2% in più"
00:01:38 min
| 1 mese fa
INTV PICCININIINTV PICCININI
volley
Piccinini: "Questo riconoscimento è una soddisfazione"
00:06:33 min
| 3 mesi fa
INTV LORENZETTI SU VITTORIA PERUGIA VOLLEY.transfer_2300636INTV LORENZETTI SU VITTORIA PERUGIA VOLLEY.transfer_2300636
volley
Lorenzetti: "Contenti per la gioia dei tifosi di Perugia"
00:00:42 min
| 3 mesi fa
RITORNO PERUGIA VOLLEYRITORNO PERUGIA VOLLEY
volley
Volley, Perugia campione d'Europa: il ritorno in Italia
00:01:23 min
| 3 mesi fa
ALLENATORE PERUGIA VOLLEYALLENATORE PERUGIA VOLLEY
volley
Lorenzetti: "Felici per la finale. Domenica sarà una festa"
00:05:31 min
| 3 mesi fa
CLIP CEV VOLLEY MASCHILE DEF MIX_4055317CLIP CEV VOLLEY MASCHILE DEF MIX_4055317
volley
Final Four Champions League: Perugia a caccia del titolo
00:01:00 min
| 3 mesi fa
SRV VOLLEY PRE F4 MASCHILE_4904941SRV VOLLEY PRE F4 MASCHILE_4904941
volley
Final Four Champions, Perugia affronta Halkbank Ankara
00:01:31 min
| 3 mesi fa
ESTRATTO ZORZI PRE CHAMPIONS PALLAVOLO SU PERUGIA 250513.transfer_5156534ESTRATTO ZORZI PRE CHAMPIONS PALLAVOLO SU PERUGIA 250513.transfer_5156534
volley
Verso Final Four, Zorzi: "Perugia costruito per vincere"
00:00:37 min
| 3 mesi fa
MCH FESTEGGIAMENTI CONEGLIANOMCH FESTEGGIAMENTI CONEGLIANO
volley
Volley, Conegliano vince Champions: i festeggiamenti
00:01:33 min
| 3 mesi fa
