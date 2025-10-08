Italvolley, Danesi: "Fate sport, non è nemico dello studio"

La capitana della nazionale di volley Anna Danesi, nel suo discorso al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Mattarella, si è rivolta alle bambine e alle ragazze ribadendo l'importanza della pratica sportiva: “Contiamo 281.349 atlete tesserate, un numero straordinario che testimonia una passione in crescita e ci fa gridare con convinzione che il futuro della pallavolo italiana non può essere che fantastico. E a queste bambine e ragazze che sognano di essere qui voglio dire una cosa semplicissima: fate sport, nel tempo libero, di giorno, di sera e se necessario anche di notte. Non ascoltate chi dice che lo sport è nemico dello studio, perché lo sport allena la concentrazione, rafforza il corpo e la mente e vi darà quella determinazione che vi aiuterà anche tra i banchi. Abbiamo tanti esempi di campioni e campionesse del volley che sono riusciti a completare con successo il loro percorso scolastico senza mai dover scegliere tra un sogno e l’istruzione”.