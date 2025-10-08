Italvolley, le Nazionali in visita da Mattarella e Meloni

INTV DE GIORGIINTV DE GIORGI
volley
De Giorgi: "È stato un percorso di grande crescita"
00:00:46 min
| 3 ore fa
INTV DANESI SU IMPORTANZA DI FARE SPORT_4407677INTV DANESI SU IMPORTANZA DI FARE SPORT_4407677
volley
Italvolley, Danesi: "Fate sport, non è nemico dello studio"
00:00:49 min
| 1 giorno fa
ESTRATTO BUONFIGLIO QUIRINALE VOLLEY_2440752ESTRATTO BUONFIGLIO QUIRINALE VOLLEY_2440752
volley
Volley, il discorso di Buonfiglio al Quirinale
00:00:37 min
| 1 giorno fa
ESTRATTO DE GIORGIESTRATTO DE GIORGI
volley
Volley, il discorso di De Giorgi al Quirinale
00:02:32 min
| 1 giorno fa
ESTRATTO VELASCOESTRATTO VELASCO
volley
Volley, il discorso di Velasco al Quirinale
00:02:23 min
| 1 giorno fa
ESTRATTO VELASCO CERIMONIA QUIRINALE VOLLEYESTRATTO VELASCO CERIMONIA QUIRINALE VOLLEY
volley
Volley, il discorso di Mattarella alle Nazionali
00:08:56 min
| 1 giorno fa
OTO VELASCOOTO VELASCO
volley
Velasco: "La mia squadra simbolo dell'unità delle diversità"
00:01:22 min
| 1 giorno fa
INTV OTO BOTTOLO PRE QUIRINALE SU EMOZIONE VITTORIAINTV OTO BOTTOLO PRE QUIRINALE SU EMOZIONE VITTORIA
volley
Volley, Bottolo: "Questo Mondiale è stato un sogno"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
MATTARELLA SALUTE LE SQUADREMATTARELLA SALUTE LE SQUADRE
volley
Volley, il saluto di Mattarella alle due nazionali
00:01:30 min
| 1 giorno fa
pallavolo nazionali quirinalepallavolo nazionali quirinale
volley
Nazionali del volley al Quirinale, aspettando Mattarella
00:00:10 min
| 1 giorno fa
INTV DANESI VOLLEYINTV DANESI VOLLEY
volley
Danesi: "Mattarella è un vero intenditore di pallavolo"
00:01:43 min
| 1 giorno fa
INTV ANTROPOVAINTV ANTROPOVA
volley
Antropova: "Un onore essere ricevute da Mattarella"
00:01:16 min
| 1 giorno fa
