Mondiali volley, l'Italia è in finale contro la Bulgaria

00:02:27 min
|
36 minuti fa
STUDIO LAVIA VOLLEYSTUDIO LAVIA VOLLEY
volley
Mondiali volley, Lavia: "Italia-Polonia semifinale tosta"
00:01:30 min
| 1 giorno fa
ESTRATTO GARGIULOESTRATTO GARGIULO
volley
Gargiulo: "Non mi sono mai sentito l'ultimo arrivato"
00:01:16 min
| 2 giorni fa
COLL LOCATELLICOLL LOCATELLI
volley
Mondiali, dominio Italia: Belgio ko e semifinale conquistata
00:02:35 min
| 3 giorni fa
EGONU OKEGONU OK
volley
Egonu: "Carica per Milano. Dal Mondiale porto la dedizione"
00:02:33 min
| 3 giorni fa
ESTRATTO SBERTOLI SU ARGENTINA E BELGIO MONDIALI VOLLEY MESTRATTO SBERTOLI SU ARGENTINA E BELGIO MONDIALI VOLLEY M
volley
Sbertoli: "Per andare avanti dobbiamo alzare il livello"
00:00:56 min
| 4 giorni fa
INTV SARAH FAHR SU VITTORIA MONDIALE 12.9_3232234INTV SARAH FAHR SU VITTORIA MONDIALE 12.9_3232234
volley
Fahr: "Il Mondiale frutto del lavoro di questi anni"
00:00:40 min
| 14 giorni fa
VELASCO MALPENSAVELASCO MALPENSA
volley
Velasco: "Il trionfo è merito soprattutto delle giocatrici"
00:06:41 min
| 18 giorni fa
coll lobiancocoll lobianco
volley
Italvolley, Lo Bianco su impresa Mondiale. Poi il siparietto
00:06:53 min
| 18 giorni fa
BLOB SYLLA-FAHRBLOB SYLLA-FAHR
volley
Italvolley: le parole di Myriam Sylla e Sarah Fahr
00:02:29 min
| 18 giorni fa
ARRIVO ITALVOLLEY MALPENSAARRIVO ITALVOLLEY MALPENSA
volley
Italvolley, l'arrivo delle azzurre a Malpensa
00:01:45 min
| 18 giorni fa
CORNER LOCA PER SITO_5640904CORNER LOCA PER SITO_5640904
volley
Italvolley, trionfo mondiale: l'analisi di Stefano Locatelli
00:02:10 min
| 19 giorni fa
ESTRATTO PICCININIESTRATTO PICCININI
volley
Piccinini: "Velasco ha creato una squadra che fa gruppo"
00:01:16 min
| 19 giorni fa
