Finale CEV Cup, Alba Blaj-Novara 0-3: highlights

Alla squadra di Bernardi bastano due set nella finale di ritorno per vincere la Coppa CEV contro le rumene dell’Alba Blaj. Dopo la vittoria per 3-1 all'andata, per Novara era sufficiente vincere due set per aggiudicarsi il titolo e nei primi due set viene sbrigata la pratica: 30-28 il primo, 25-17 il secondo. Poi Novara si aggiudica anche il terzo (28-26), conquistando così l'unica coppa europea che mancava nella sua bacheca. Tatiana Tolok premiata come Mvp delle finali. Il volley femminile italiano festeggia il secondo trofeo europeo in questa stagione dopo la vittoria di Roma in Challenge Cup.