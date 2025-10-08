Nazionali del volley al Quirinale, aspettando Mattarella

00:00:10 min
|
1 ora fa
MATTARELLA SALUTE LE SQUADREMATTARELLA SALUTE LE SQUADRE
volley
Volley, il saluto di Mattarella alle due nazionali
00:01:30 min
| 14 minuti fa
INTV DANESI VOLLEYINTV DANESI VOLLEY
volley
Danesi: "Mattarella è un vero intenditore di pallavolo"
00:01:43 min
| 1 ora fa
INTV ANTROPOVAINTV ANTROPOVA
volley
Antropova: "Un onore essere ricevute da Mattarella"
00:01:16 min
| 1 ora fa
ERROR! DL081014ERROR! DL081014
volley
Volley, le Nazionali azzurre al Quirinale e a Palazzo Chigi.
00:00:33 min
| 2 ore fa
INTV ANZANIINTV ANZANI
volley
Anzani: "Abbiamo chiuso il copione nel migliore dei modi"
00:05:05 min
| 7 giorni fa
ITALIA ARRIVOITALIA ARRIVO
volley
Volley, l'arrivo dell'Italia campione del mondo a Fiumicino
00:00:25 min
| 8 giorni fa
DE GIORGI INTVDE GIORGI INTV
volley
De Giorgi: "Orgoglioso, passati dalla storia alla leggenda"
00:03:05 min
| 8 giorni fa
volley_3743220volley_3743220
volley
Mondiali volley, Italia campione del mondo: Bulgaria ko 3-1
00:02:21 min
| 10 giorni fa
CORNER LOCATELLICORNER LOCATELLI
volley
Mondiali volley, l'Italia è in finale contro la Bulgaria
00:02:27 min
| 11 giorni fa
STUDIO LAVIA VOLLEYSTUDIO LAVIA VOLLEY
volley
Mondiali volley, Lavia: "Italia-Polonia semifinale tosta"
00:01:30 min
| 12 giorni fa
ESTRATTO GARGIULOESTRATTO GARGIULO
volley
Gargiulo: "Non mi sono mai sentito l'ultimo arrivato"
00:01:16 min
| 13 giorni fa
COLL LOCATELLICOLL LOCATELLI
volley
Mondiali, dominio Italia: Belgio ko e semifinale conquistata
00:02:35 min
| 14 giorni fa
