Velasco: "Non tornerò ad allenare la Nazionale maschile"

00:06:41 min
|
1 ora fa
coll lobiancocoll lobianco
volley
Italvolley, Lo Bianco su impresa Mondiale. Poi il siparietto
00:06:53 min
| 5 ore fa
BLOB SYLLA-FAHRBLOB SYLLA-FAHR
volley
Italvolley: le parole di Myriam Sylla e Sarah Fahr
00:02:29 min
| 6 ore fa
ARRIVO ITALVOLLEY MALPENSAARRIVO ITALVOLLEY MALPENSA
volley
Italvolley, l'arrivo delle azzurre a Malpensa
00:01:45 min
| 7 ore fa
CORNER LOCA PER SITO_5640904CORNER LOCA PER SITO_5640904
volley
Italvolley, trionfo mondiale: l'analisi di Stefano Locatelli
00:02:10 min
| 1 giorno fa
ESTRATTO PICCININIESTRATTO PICCININI
volley
Piccinini: "Velasco ha creato una squadra che fa gruppo"
00:01:16 min
| 1 giorno fa
CORNER LOCATELLICORNER LOCATELLI
volley
L’Italia del Volley femminile è sul tetto del mondo
00:01:32 min
| 1 giorno fa
INTV VELASCOINTV VELASCO
volley
Italia in finale, Velasco: "Questa Nazionale non molla mai"
00:02:07 min
| 2 giorni fa
GIOVANNINI CORTAGIOVANNINI CORTA
volley
Giovannini: "La voglia di vincere ha fatto la differenza"
00:03:11 min
| 2 giorni fa
coll volley locatellicoll volley locatelli
volley
Mondiali volley: l'Italia batte il Brasile e va in finale
00:03:37 min
| 2 giorni fa
INTV ANNA DANESIINTV ANNA DANESI
volley
Danesi: "In semifinale mi piacerebbe trovare il Brasile"
00:02:27 min
| 5 giorni fa
INTV DE GIORGI VOLLEY LUNGA.transfer_5856577INTV DE GIORGI VOLLEY LUNGA.transfer_5856577
volley
De Giorgi: "C'è da lottare, percorso impegnativo"
00:02:00 min
| 12 giorni fa
INTV MIRIAM SYRIA TN VAL DI FIEMME.transfer_1638789INTV MIRIAM SYRIA TN VAL DI FIEMME.transfer_1638789
volley
Sylla: "Siamo concentrate, lavoriamo a testa bassa"
00:01:38 min
| 1 mese fa
