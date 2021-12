Seconda vittoria per le Pantere al Mondiale per club in corso ad Ankara. Dopo aver battuto nella gara d’esordio il Fenerbahce (3-0), anche oggi contro le brasiliane del Praia non c’è stata partita. Stesso risultato e primo posto nel girone. Domani semifinale contro la perdente tra VakifBank e Minas, da non perdere alle 13 live su Sky Sport Action.