100% Italia: rispetto dell'ambiente

Quale comportamento hai adottato per rispettare di più l'ambiente tra questi quattro, vi chiedo italiani. Ho usato di più i mezzi pubblici, ho usato di meno il climatizzatore, ho usato di meno l'ascensore, ho mangiato meno carne. Uno, due, tre o quattro? Votate. Allora, 37% Valentina e Giuseppe? Magari per i parcheggi, per la mobilità, però i mezzi pubblici, giù al sud sono meno organizzati se la città comunque, tornando al discorso di prima no, i piccoli paesini se non hai il mezzo al lavoro ci deve arrivare. Il climatizzatore, non lo so quanto uno sia disposto a patire il caldo in estate, l'ascensore, meno carne, forse che tanto in voga adesso anche no comunque anche sui social si sente mangia meno carne più verdura, il veganismo fa bene al corpo, anche usare meno l'ascensore, fa bene al corpo e in più... Dimmi Valentina, dite meno carne, mezzi pubblici...mangiare meno carne. No! E' arrivato secondo, ha fatto 26%, cioè un italiano su quattro. Francesco e Chiara? Allora, usare meno l'ascensore, tenete conto che queste quattro scelte gliel'abbiamo date noi eh non l'hanno detto loro, tra queste quattro cose qual è la meno peggio, secondo te? Usare meno l'ascensore implica che la maggior parte degli italiani vivano in un appartamento. Questa è una riflessione molto arguta da parte tua, quindi considerando che i paesini più piccoli in genere, si hanno case proprie, non è detto che ci sia l'ascensore. Usare meno climatizzatori, idem, non la direi, forse, più che altro perché è iniziato il caldo tardi quest'anno al nord è indicato molto tardi quindi direi usare di più i mezzi pubblici La risposta è esatta, complimenti!.