Italia's Got Talent 2019: il ballo improvvisato di Paolone

Paolo Marino, 63 anni, in arte Paolone arriva da Acireale e sul palco di Italia's Got Talent porta un balletto da lui coreografato. Un po' torero un po' ballerino, con la sua simpatia coinvolge tutti ma non ce la fa a passare il turno. Paolone, ovunque tu sia, sorridi alla vita!