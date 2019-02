Italia's Got Talent 2019: Chicos Mambo, uomini in tutù

Chicos Mambo è una straordinaria compagnia di danza tutta al maschile e l’unica che permette agli uomini di ballare sulle punte. A Italia's Got Talent si esibiscono in una performance in tutù presentata con classe e ironia che dà vita ad uno spettacolo comico e leggero sulla danza.