Italia's Got Talent 2019: Cos-Mix, musica pop orientale

Cos-Mix è un gruppo idol formatosi grazie ad internet: le quattro componenti si sono conosciute in rete e condividono lo stesso interesse per la cultura giapponese. Le Cos-Mix promuovono con i loro spettacoli la musica pop orientale in Italia, un mix di emozioni e melodie. Con le loro voci ci accompagnano in un’avventura intergalattica!