Italia's Got Talent 2019: Mattia e il suo super papà

Max e suo figlio Mattia, insieme i Duo No Gravity, partecipano per gioco a #IGT, non sono professionisti. Mettono in scena uno spettacolo affascinante che mostra la forza dei due e la fiducia reciproca, è sempre bello vedere padre e figlio fare delle cose insieme.