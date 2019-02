Italia's Got Talent 2019: Oniin/2, omaggio a F. De Andrè

Attraverso la danza Maria Vittoria e Aurora raccontano in maniera poetica l'esperienza della prigionia intesa anche come stato d’animo; spesso siamo prigionieri di problematiche personali che non riusciamo a risolvere. La voce di Fabrizio De Andrè e l'inconfondibile melodia di Hotel Supramonte s'intrecciano alla travolgente coreografia delle due ballerine in una performance senza tempo.