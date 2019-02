Italia's Got Talent 2019: Orazio sulle orme di Bolle

Orazio Di Bella all'età di 14 anni si trasferisce da solo in Germania dopo aver superato un'audizione per una scuola di danza internazionale. Da quel momento la sua vita è cambiata, era completamente solo e ambientarsi non è stato semplice. Non ha mai mollato ascoltando una vocina dentro di sé che sussurrava "continua" e dopo averlo visto a Italia's Got Talent anche per noi Orazio ha fatto la scelta giusta.