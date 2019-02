Italia's Got Talent 2019: Turn around con Nicola Virdis

Nicola Virdis è un nerd rimasto intrappolato negli anni ’80 e non solo. Con il suo mangianastri dà vita a un numero di comicità irresistibile sulle note della celebre "Total Eclipse Of The Heart" di Bonnie Tyler, non potendo fare a meno di girare su se stesso ogni volta che parte il ritornello. Accade lo stesso anche a Lodovica e Claudio che tentano invano di spegnere la musica.