Italia's Got Talent 2019: il rimedio di Luca per la Tourette

Luca Mozzachiodi è nato in Ucraina e dall'età di un anno e mezzo vive a Modena con la sua famiglia adottiva. È un grande appassionato di salto della corda, per Luca saltare e ritrovare in questa attività la perfezione è un modo per sfogarsi e per liberare la sua costante euforia e iperattività. Nel tempo è diventato un fuoriclasse nel salto, la corda è tutto ciò che lo fa stare bene e a #IGT ottiene 4 meritati Sì!