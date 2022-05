Genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità: differenze

Dall'inizio della guerra in Ucraina si è sentito parlare più volte di genocidio, crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. No, non sono la stessa cosa. E poi, chi giudica e chi condanna? Di questo parliamo nella rubrica DIZIONARIO

04:18 min・pubblicato il 05 mag 2022