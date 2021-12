I figli sono delle mamme

Questa non è roba per donne! Quante volte ve lo siete sentito dire? Per analizzare e abbattere insieme luoghi comuni e pregiudizi, è nata N.E.R.D., Non è roba per donne, la rubrica social di Monica Peruzzi che affronterà ogni settimana gli stereotipi che hanno ingabbiato generazioni di donne. Iniziamo con una cosa che ci accompagna fin dalla nascita: i figli sono delle mamme.

02:28 min・pubblicato il 16 dic 2021